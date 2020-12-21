Синоптики обіцяють підвищення температури до середини тижня

"Завтра у Приазов'ї невеликий сніг, вдень в більшості західних областей невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, на решті території без опадів, вночі та вранці на заході країни місцями туман; в наступні дві доби в більшості областей часом мокрий сніг та дощ, подекуди, крім заходу та півдня, ожеледь, на дорогах ожеледиця", - повідомили синоптики.

Температура у східній частині вночі 4-11° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території 22-23 грудня вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 3-7° тепла, 24 грудня підвищення температури на 2-5°.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.