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У Києві випав перший сніг

У Києві випав перший сніг

Київ • УНН

 • 31919 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві сьогодні під вечір пішов перший сніг, передає УНН.

Відзначимо, що сніг мокрий і швидко тане.

Так, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що сьогодні у столиці випаде перший сніг.

Як на свій сторінці у Facebook зазначив мер Києва Віталій Кличко, у столиці вже готується спецтехніка для прибирання снігу.

“Місто готується зустріти перший сніг, що синоптики прогнозують у Києві вже сьогодні. І, за потреби, ми можемо одночасно залучити 544 одиниці спецтехніки. Крім того, на випадок тривалих снігопадів і надзвичайних ситуацій, „Київавтодор“ уклав договори на залучення 134 одиниць техніки комерційних організацій”, — зазначив він.

Зазначається, що фахівці “Киїавтодору” вже розпочали обробку мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами.

“До речі, минулорічна тепла зима дозволила зекономити більшу частину протиожеледних матеріалів. Загалом у солесховищах сьогодні — понад 46 тисяч тонн солі та понад 35 тисяч тонн піску”, — повідомив Кличко.

Додається, що також столичні дорожники мають власну систему моніторингу погодних умов — 5 спеціалізованих дорожніх метеостанцій розміщені на в’їздах у столицю.

“Метеостанції збирають інформацію за 14 показниками вимірювання й оперативно передають на монітори диспетчерського центру, що працює на базі комунальної корпорації “Київавтодор”, — відзначив він.

Нагадаємо, у низці областей України 15 і 16 листопада уже випав перший сніг. У мережі користувачі ділились фото та відео засніженого Харкова, Ямполя та Кривого Рогу. 

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