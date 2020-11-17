В Киеве выпал первый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киеве сегодня под вечер пошел первый снег, передает УНН.
Отметим, что снег мокрый и быстро тает.
Так, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что сегодня в столице выпадет первый снег.
Как на своей странице в Facebook отметил мэр Киева Виталий Кличко, в столице уже готовится спецтехника для уборки снега.
"Город готовится встретить первый снег, синоптики прогнозируют в Киеве уже сегодня. И при необходимости мы можем одновременно привлечь 544 единицы спецтехники. Кроме того, в случае продолжительных снегопадов и чрезвычайных ситуаций, "Киевавтодор" заключил договоры на привлечение 134 единиц техники коммерческих организаций", - отметил он.
Отмечается, что специалисты "Киеавтодора" уже начали обработку мостов и путепроводов противогололедными средствами.
"Кстати, прошлогодняя теплая зима позволила сэкономить большую часть противогололедных материалов. Всего в солехранилищах сегодня - более 46 тыс. тонн соли и более 35 тыс. тонн песка", - сообщил Кличко.
Добавляется, что также столичные дорожники имеют собственную систему мониторинга погодных условий - 5 специализированных дорожных метеостанций размещены на въездах в столицу.
"Метеостанции собирают информацию по 14 показателям измерения и оперативно передают на мониторы диспетчерского центра, работающего на базе коммунальной корпорации "Киевавтодор", - отметил он.
Напомним, в ряде областей Украины 15 и 16 ноября уже выпал первый сне . В сети пользователи делились фото и видео заснеженного Харькова, Ямполя и Кривого Рога.