Перший сніг в Україні: у мережі з'явились фото та відео засніжених міст
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У низці областей України уже випав перший сніг. У мережі користувачі діляться фото та відео засніженого Харкова, Ямполя та Кривого Рогу, передає УНН.
Відзначимо, що світлинами засніжених вуличок користувачі діляться у соцмережах. Більшість вітають друзів із першим снігом.
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Як повідомляв УНН, на Сумщині в ніч на неділю, 15 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг, утворився покрив висотою 4-6 см.
Також перший сніг випав у Харкові.
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