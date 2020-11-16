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Перший сніг в Україні: у мережі з'явились фото та відео засніжених міст

Київ • УНН

 • 121370 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У низці областей України уже випав перший сніг. У мережі користувачі діляться фото та відео засніженого Харкова, Ямполя та Кривого Рогу, передає УНН.

Відзначимо, що світлинами засніжених вуличок користувачі діляться у соцмережах. Більшість вітають друзів із першим снігом.

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Як повідомляв УНН, на Сумщині в ніч на неділю, 15 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг, утворився покрив висотою 4-6 см.

Також перший сніг випав у Харкові.

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