Перший сніг в Україні: у мережі з'явились фото та відео засніжених міст

Відзначимо, що світлинами засніжених вуличок користувачі діляться у соцмережах. Більшість вітають друзів із першим снігом.

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Як повідомляв УНН, на Сумщині в ніч на неділю, 15 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг, утворився покрив висотою 4-6 см.

Також перший сніг випав у Харкові.