У Харкові випав перший сніг

Напередодні перший сніг на Харківщині прогнозували у місцевому центрі з гідрометеорології.

"Під впливом малорухомого циклону, який поступово зміщується з Білорусі на лівобережну частину України, 15 та 16 листопада погода на Харківщині дещо зміниться. Ввечері у неділю та впродовж понеділка очікуються невеликі опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. На сході області 16 листопада сніг буде помірним зі слабкою хуртовиною, очікується формування тимчасового снігового покриву. На дорогах місцями буде спостерігатися ожеледиця, будьте уважні", - повідомляли синоптики.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у неділю, 15 листопада, у східній частині України без опадів, у наступні дві доби часом мокрий сніг, температура вночі та вдень від 5° морозу до 1° тепла.