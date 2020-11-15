В Харькове выпал первый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Харькове в воскресенье, 15 ноября, выпал первый в этом сезоне снег. Соответствующим видео делятся в местных пабликах, передает УНН.
Накануне первый снег в Харьковской области прогнозировали в местном центре по гидрометеорологии.
"Под влиянием малоподвижного циклона, который постепенно смещается из Беларуси на левобережную часть Украины, 15 и 16 ноября погода в Харьковской области несколько изменится. Вечером в воскресенье и в течение понедельника ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. На востоке области 16 ноября снег будет умеренным со слабой метелью, ожидается формирование временного снежного покрова. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица, будьте внимательны", - сообщали синоптики.
Напомним, по прогнозу синоптиков, в воскресенье, 15 ноября, в восточной части Украины без осадков, в последующие двое суток временами мокрый снег, температура ночью и днем от 5° мороза до 1° тепла.