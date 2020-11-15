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Туман та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на дві доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У неділю у східній частині України без опадів, у наступні дві доби часом мокрий сніг, температура вночі та вдень від 5° морозу до 1° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“На решті території 15-17 листопада місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, 15 листопада на Сумщині помірний мокрий сніг, 17 листопада у західних областях дощ; температура вночі від 4°тепла до 2° морозу, 17 листопада 0-5° морозу, вдень 15 листопада 3-9° тепла, у понеділок та вівторок поступове зниження денної температури до 3° морозу — 2° тепла. Вночі та вранці у південній частині місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на східний, 5-10 м/с”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що на Київщині у неділю невеликий дощ. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-8°.

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