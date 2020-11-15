Туман и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на двое суток

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 20034 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 46400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 105872 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 85003 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112060 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90079 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97790 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102636 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101412 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101275 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Туман и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на двое суток

Туман и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на двое суток

Киев  •  УНН

 • 29937 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В воскресенье в восточной части Украины без осадков, в последующие двое суток временами мокрый снег, температура ночью и днем от 5° мороза до 1° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

“На остальной территории 15-17 ноября местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, 15 ноября в Сумской области умеренный мокрый снег, 17 ноября в западных областях дождь; температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, 17 ноября 0-5° мороза, днем 15 ноября 3-9° тепла, в понедельник и вторник постепенное снижение дневной температуры до 3° мороза — 2° тепла. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что в Киевской области в воскресенье небольшой дождь. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-8°.

Украинские Национальные Новости

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