Туман и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на двое суток

“На остальной территории 15-17 ноября местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, 15 ноября в Сумской области умеренный мокрый снег, 17 ноября в западных областях дождь; температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, 17 ноября 0-5° мороза, днем 15 ноября 3-9° тепла, в понедельник и вторник постепенное снижение дневной температуры до 3° мороза — 2° тепла. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что в Киевской области в воскресенье небольшой дождь. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-8°.