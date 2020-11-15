На Сумщині випав перший сніг: місцями до 6 сантиметрів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Сумщині в ніч на неділю, 15 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг. Про це повідомив Сумський обласний центр з гідрометеорології, передає УНН.
"Вночі 15 листопада на півночі Сумської області випав перший сніг, утворився покрив висотою 4-6 см", - повідомили в місцевому гідрометцентрі і оприлюднили фото з Шалигиного, Глухівського району.
За прогнозом місцевих синоптиків, у неділю передбачався перший сніг, місцями можливе утворення нестійкого снігового покриву, на дорогах місцями ожеледиця. В подальшому на Сумщині переважно без опадів та зниження температури.
Нагадаємо, у Харкові у неділю, 15 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг.