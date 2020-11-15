На Сумщині випав перший сніг: місцями до 6 сантиметрів

"Вночі 15 листопада на півночі Сумської області випав перший сніг, утворився покрив висотою 4-6 см", - повідомили в місцевому гідрометцентрі і оприлюднили фото з Шалигиного, Глухівського району.

За прогнозом місцевих синоптиків, у неділю передбачався перший сніг, місцями можливе утворення нестійкого снігового покриву, на дорогах місцями ожеледиця. В подальшому на Сумщині переважно без опадів та зниження температури.

Нагадаємо, у Харкові у неділю, 15 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг.