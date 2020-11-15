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В Сумской области выпал первый снег: местами до 6 сантиметров

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Сумской области в ночь на воскресенье, 15 ноября, выпал первый в этом сезоне снег. Об этом сообщил Сумской областной центр по гидрометеорологии, передает УНН.

"Ночью 15 ноября на севере Сумской области выпал первый снег, образовался покров высотой 4-6 см", - сообщили в местном гидрометцентре и обнародовали фото с Шалыгина, Глуховского района.

По прогнозу местных синоптиков, в воскресенье предполагался первый снег, местами возможно образование неустойчивого снежного покрова, на дорогах местами гололедица. В дальнейшем в Сумской области преимущественно без осадков и понижение температуры.

Напомним, в Харькове в воскресенье, 15 ноября, выпал первый в этом сезоне снег.

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