В Сумской области выпал первый снег: местами до 6 сантиметров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Сумской области в ночь на воскресенье, 15 ноября, выпал первый в этом сезоне снег. Об этом сообщил Сумской областной центр по гидрометеорологии, передает УНН.
"Ночью 15 ноября на севере Сумской области выпал первый снег, образовался покров высотой 4-6 см", - сообщили в местном гидрометцентре и обнародовали фото с Шалыгина, Глуховского района.
По прогнозу местных синоптиков, в воскресенье предполагался первый снег, местами возможно образование неустойчивого снежного покрова, на дорогах местами гололедица. В дальнейшем в Сумской области преимущественно без осадков и понижение температуры.
Напомним, в Харькове в воскресенье, 15 ноября, выпал первый в этом сезоне снег.