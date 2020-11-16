Первый снег в Украине: в сети появились фото и видео заснеженных городов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В ряде областей Украины уже выпал первый снег. В сети пользователи делятся фото и видео заснеженного Харькова, Ямполя и Кривого Рога, передает УНН.
Отметим, что фотографиями заснеженных улочек пользователи делятся в соцсетях. Большинство приветствуют друзей с первым снегом.
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Как сообщал УНН, в Сумской области в ночь на воскресенье, 15 ноября, выпал первый в этом сезоне снег, образовался покров высотой 4-6 см.
Также первый снег выпал в Харькове.
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