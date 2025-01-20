Синоптик рассказала, почему не стоит снимать шапки несмотря на потепление до +6°C
Киев • УНН
21 января в Украине ожидается теплая погода без осадков с температурой от -4°C ночью до +6°C днем. Синоптики прогнозируют утренние туманы и постепенное потепление в ближайшие дни.
Завтра, 21 января, в Украине осадки маловероятны из-за доминирования повышенного атмосферного давления. Только утренние туманы могут несколько повышать влажность воздуха.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Температура воздуха ночью будет колебаться от -4°C до +2°C, а днем во вторник ожидается +1...+4°C. В западных и южных регионах столбики термометров поднимутся до +3...+6°C, а в Крыму - до +9°C.
«Ветер юго-восточный, умеренный или небольшой», - отметила Наталка Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 21 января также обойдется без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью температура около 0°C, а днем - +2...+4°C.
Синоптическая перспектива обещает минимум осадков и постепенное потепление.
«Не дадим вводить себя в заблуждение относительному теплу, шапки не снимаем, шарфы держим на шее, принимаем искусственный витамин Д, пока солнца маловато, крошим винегрет, пока не пришла пора весенних салатов», - отметила Наталка Диденко.
Напомним,
В Укргидрометцентре объяснили, что для агросектора есть определенные опасности из-за теплой зимы, ведь растения привыкают к высоким температурам, но если будет резкое снижение температуры, то это может привести к негативным последствиям.