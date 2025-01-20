Синоптик рассказала, почему не стоит снимать шапки несмотря на потепление до +6°C

Завтра, 21 января, в Украине осадки маловероятны из-за доминирования повышенного атмосферного давления. Только утренние туманы могут несколько повышать влажность воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Температура воздуха ночью будет колебаться от -4°C до +2°C, а днем во вторник ожидается +1...+4°C. В западных и южных регионах столбики термометров поднимутся до +3...+6°C, а в Крыму - до +9°C.

«Ветер юго-восточный, умеренный или небольшой», - отметила Наталка Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 21 января также обойдется без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью температура около 0°C, а днем - +2...+4°C.

Синоптическая перспектива обещает минимум осадков и постепенное потепление.

«Не дадим вводить себя в заблуждение относительному теплу, шапки не снимаем, шарфы держим на шее, принимаем искусственный витамин Д, пока солнца маловато, крошим винегрет, пока не пришла пора весенних салатов», - отметила Наталка Диденко.

Напомним,

В Укргидрометцентре объяснили, что для агросектора есть определенные опасности из-за теплой зимы, ведь растения привыкают к высоким температурам, но если будет резкое снижение температуры, то это может привести к негативным последствиям.