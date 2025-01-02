В Укргідрометцентрі пояснили вплив теплої зими на агросектор

Для агросектору є певні небезпеки через теплу зиму, адже рослини звикають до високих температур, але якщо буде різке зниження температури, то це може призвести до негативних наслідків. Хоча наразі у найближчій перспективі такого не очікується.

Про це розповіла речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, передає УНН.

Загалом якщо говорити про агросектор, то є певні небезпеки, наприклад, в тому, що рослини звикли до таких більш високих значень температури, але якщо буде вторгнення холодного повітря, різке зниження температури, то це зможе звичайно призвести до негативних наслідків. Хоча зараз у найближчій перспективі ми такого не очікуємо - сказала Птуха.

Вона зазначила, що коли був сезон для посіву в Україні тоді було дуже багато посушливих днів й відповідно час посіву затягнувся.

Зі запізненням були проведені всі ці роботи й в принципі умови, які складаються зараз непогані для рослинності. Вони підтримують мінімальний їхній вегетаційний баланс й вони можуть по трохи розвиватися й поки що без всіляких загроз - сказала Птуха.

Також за її словами, негативний вплив може бути в тому, що немає снігового покриву в зимовий період, тобто зменшується вологий запас на весні й весною під час більш вітряної ситуації може бути ґрунтова посуха й це може сприяти тому, що буде підійматися пил в повітря.

Мінагро очікує рекордні 24,5 млрд доларів виручки від агроекспорту