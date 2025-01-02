В Укргидрометцентре объяснили влияние теплой зимы на агросектор

Для агросектора есть определенные опасности из-за теплой зимы, ведь растения привыкают к высоким температурам, но если будет резкое снижение температуры, то это может привести к негативным последствиям. Хотя пока в ближайшей перспективе такого не ожидается.

Об этом рассказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает УНН.

В общем если говорить об агросекторе, то есть определенные опасности, например, в том, что растения привыкли к таким более высоким значениям температуры, но если будет вторжение холодного воздуха, резкое снижение температуры, то это сможет конечно привести к негативным последствиям. Хотя сейчас в ближайшей перспективе мы такого не ожидаем

Она отметила, что когда был сезон для посева в Украине тогда было очень много засушливых дней и соответственно время посева затянулся.

С опозданием были проведены все эти работы и в принципе условия, которые складываются сейчас неплохие для растительности. Они поддерживают минимальный их вегетационный баланс и они могут по чуть-чуть развиваться и пока что без всяких угроз