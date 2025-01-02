В Укргидрометцентре объяснили влияние теплой зимы на агросектор
Киев • УНН
Укргидрометцентр предупреждает о возможных рисках для агросектора из-за теплой зимы и отсутствия снега. Основные угрозы - резкое похолодание и потенциальная весенняя засуха из-за нехватки влаги в почве.
Для агросектора есть определенные опасности из-за теплой зимы, ведь растения привыкают к высоким температурам, но если будет резкое снижение температуры, то это может привести к негативным последствиям. Хотя пока в ближайшей перспективе такого не ожидается.
Об этом рассказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает УНН.
В общем если говорить об агросекторе, то есть определенные опасности, например, в том, что растения привыкли к таким более высоким значениям температуры, но если будет вторжение холодного воздуха, резкое снижение температуры, то это сможет конечно привести к негативным последствиям. Хотя сейчас в ближайшей перспективе мы такого не ожидаем
Она отметила, что когда был сезон для посева в Украине тогда было очень много засушливых дней и соответственно время посева затянулся.
С опозданием были проведены все эти работы и в принципе условия, которые складываются сейчас неплохие для растительности. Они поддерживают минимальный их вегетационный баланс и они могут по чуть-чуть развиваться и пока что без всяких угроз
Также по ее словам, негативное влияние может быть в том, что нет снежного покрова в зимний период, то есть уменьшается влажный запас весной и весной во время более ветреной ситуации может быть грунтовая засуха и это может способствовать тому, что будет подниматься пыль в воздух.
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