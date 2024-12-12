Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
Киев • УНН
Министр агрополитики прогнозирует экспортную выручку от агросектора в 24,5 млрд долларов в 2023 году. Аграрии засеяли 19,8 млн га и успешно собрали урожай, обеспечив продовольственную безопасность страны.
Украина в этом году ожидает 24,5 миллиарда долларов от аграрного экспорта, что является для Украины вторым по объему показателем в истории. Об этом рассказал министр агрополитики и продовольствия Виталий Коваль в эксклюзивном комментарии журналисту УНН.
Детали
"Процесс закрытия и открытия предприятий не только в агросфере - перманентный. Кто-то закрывается, потому что не выдерживает, или по своим определенным причинам. Массовой тенденции закрытия ФХ нет. Я это могу сказать, по валовому урожаю и землях, которые мы засеяли и собрали", - отметил Коваль.
По его словам, аграрии засеяли 19,8 млн га и собрали выращенное, поэтому продовольственная безопасность Украины есть.
"Вообще ноябрь был рекордным по экспорту, поэтому аграрии перестроились. Те показатели, которые мы имеем, к примеру, в этом году мы ожидаем 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта, что является вторым историческим показателем за историю Украины. Больше всего было в 2021 году", - рассказал министр.
Напомним
Генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко рассказал УНН, что за прошлый год, более тысячи аграрных компаний прекратила свою деятельность.