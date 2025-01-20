Синоптик розповіла, чому не варто знімати шапки попри потепління до +6°C
Київ • УНН
21 січня в Україні очікується тепла погода без опадів з температурою від -4°C вночі до +6°C вдень. Синоптики прогнозують ранкові тумани та поступове потепління в найближчі дні.
Завтра, 21 січня, в Україні опади малоймовірні через домінування підвищеного атмосферного тиску. Лише ранкові тумани можуть дещо підвищувати вологість повітря.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Температура повітря вночі коливатиметься від -4°C до +2°C, а вдень у вівторок очікується +1…+4°C. У західних і південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +3…+6°C, а в Криму – до +9°C.
"Вітер південно-східний, помірний або невеликий", — зазначила Наталка Діденко.
Погода у Києві
У Києві 21 січня також обійдеться без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Вночі температура близько 0°C, а вдень – +2…+4°C.
Синоптична перспектива обіцяє мінімум опадів і поступове потепління.
"Не дамо вводити себе в оману відносному теплу, шапки не знімаємо, шалики тримаємо на шиї, приймаємо штучний вітамін Д, поки сонця малувато, кришимо вінегрет, поки не прийшла пора весняних салатів", — зазначила Наталка Діденко.
Нагадаємо
В Укргідрометцентрі пояснили, що для агросектору є певні небезпеки через теплу зиму, адже рослини звикають до високих температур, але якщо буде різке зниження температури, то це може призвести до негативних наслідків.