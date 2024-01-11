Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, не справился с руководством фракцией "Блок Кернеса - Успешный Харьков" в Харьковском областном совете. Депутаты проголосовали против его руководства, ведь после начала полномасштабной войны он уехал жить за границу, передает УНН.

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения россии "исчез" и не выходил на связь с однопартийцами. Это характеризует его как безответственного политика, который смог бросить коллег во время войны. Похожая ситуация уже была во время Революции Достоинства с его отцом Геннадием Кернесом, когда он уехал в Россию. Однако, его не подвела политическая интуиция, которой очень не хватает Кириллу, и он быстро вернулся в Украину.

Сам Кернес рассказывал, что в середине марта 2022 года выехал за границу. Там, по данным источников УНН, он регулярно встречается с пророссийским политиком Евгением Мураевым. Это может свидетельствовать о том, что Кернес-младший грезит гауляйтерством. Недавно Кирилл Кернес появился в информационном поле и намекнул на политические амбиции.

"В тех реалиях, когда началась война, его (Кирилла Кернеса - ред.) отсутствие и управление фракцией дистанционно, видимо, было не ко времени", - сказал в эксклюзивном комментарии УНН депутат Харьковского областного совета Виталий Панов и отметил, что решение об отстранении от руководства фракции принималось из-за того, что Кирилл Кернес физически не присутствовал в Харькове.

Виталий Панов также считает, что заниматься политикой дистанционно неправильно по отношению к своим избирателям.

"С моральной точки зрения это неправильно, не удобно и не красиво по отношению к людям. Потому что люди находятся здесь, переживают то, что переживает вся страна, а кто-то комментирует это, находясь и в других условиях", - пояснил он.

Его мнение разделяет и депутат Харьковского облсовета, член партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Олег Каратуманов.

"Я ему (Кириллу Кернесу - ред.) тогда говорил, когда у нас к нему появились претензии как к руководителю фракции, что не может руководитель фракции не участвовать и своим примером показывать, что надо делать в городе Харькове, который обстреливает враг, и не помогать людям, лично, а где-то прятаться за границей", - сказал он в комментарии УНН.

Напомним,

Ранее УНН подробно рассказывал, кто такой Кирилл Кернес и как его заявления подыгрывают кремлю. Кроме того, удивляет и его заявление, что он не рожден для войны, а потому сбежал из Украины.

Также в ходе расследования одного из уголовных дел о незаконном обороте наркотиков в Харькове следователи Главного следственного управления МВД Украины выяснили, что Кирилл Кернес в течение двух лет продавал экстази и марихуану в харьковском ночном клубе "Лаборатория". Однако ему удалось избежать привлечения к уголовной ответственности за распространение наркотиков.