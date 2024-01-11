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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 11:28  •  11515 просмотра

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Кирилл Кернес был отстранен от руководства своей политической фракцией за проживание за границей и безответственность во время войны.

Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, не справился с руководством фракцией "Блок Кернеса - Успешный Харьков" в Харьковском областном совете. Депутаты проголосовали против его руководства, ведь после начала полномасштабной войны он уехал жить за границу, передает УНН.

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения россии "исчез" и не выходил на связь с однопартийцами. Это характеризует его как безответственного политика, который смог бросить коллег во время войны. Похожая ситуация уже была во время Революции Достоинства с его отцом Геннадием Кернесом, когда он уехал в Россию. Однако, его не подвела политическая интуиция, которой очень не хватает Кириллу, и он быстро вернулся в Украину.

Сам Кернес рассказывал, что в середине марта 2022 года выехал за границу. Там, по данным источников УНН, он регулярно встречается с пророссийским политиком Евгением Мураевым. Это может свидетельствовать о том, что Кернес-младший грезит гауляйтерством. Недавно Кирилл Кернес появился в информационном поле и намекнул на политические амбиции.

"В тех реалиях, когда началась война, его (Кирилла Кернеса - ред.) отсутствие и управление фракцией дистанционно, видимо, было не ко времени", - сказал в эксклюзивном комментарии УНН депутат Харьковского областного совета Виталий Панов и отметил, что решение об отстранении от руководства фракции принималось из-за того, что Кирилл Кернес физически не присутствовал в Харькове.

Виталий Панов также считает, что заниматься политикой дистанционно неправильно по отношению к своим избирателям.

"С моральной точки зрения это неправильно, не удобно и не красиво по отношению к людям. Потому что люди находятся здесь, переживают то, что переживает вся страна, а кто-то комментирует это, находясь и в других условиях", - пояснил он.

Его мнение разделяет и депутат Харьковского облсовета, член партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Олег Каратуманов.

"Я ему (Кириллу Кернесу - ред.) тогда говорил, когда у нас к нему появились претензии как к руководителю фракции, что не может руководитель фракции не участвовать и своим примером показывать, что надо делать в городе Харькове, который обстреливает враг, и не помогать людям, лично, а где-то прятаться за границей", - сказал он в комментарии УНН.

Напомним,

Ранее УНН подробно рассказывал, кто такой Кирилл Кернес и как его заявления подыгрывают кремлю. Кроме того, удивляет и его заявление, что он не рожден для войны, а потому сбежал из Украины.

Также в ходе расследования одного из уголовных дел о незаконном обороте наркотиков в Харькове следователи Главного следственного управления МВД Украины выяснили, что Кирилл Кернес в течение двух лет продавал экстази и марихуану в харьковском ночном клубе "Лаборатория". Однако ему удалось избежать привлечения к уголовной ответственности за распространение наркотиков.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Син ексмера Харкова Геннадія Кернеса показав свою політичну неспроможність
The son of former Kharkiv mayor Hennadiy Kernes has shown his political failure
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