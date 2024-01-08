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Кирило Кернес після початку повномасштабного вторгнення "зник з радарів" - депутат Харківської облради

Кирило Кернес після початку повномасштабного вторгнення "зник з радарів" - депутат Харківської облради

Київ • УНН

 • 145954 перегляди

Кирило Кернес, син ексмера, зник після вторгнення; його фракція вигнала його за мовчання та бездіяльність.

Син колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса Кирило після початку повномасштабного вторгнення росії "зник" та не виходив на зв’язок з однопартійцями. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив депутат Харківської обласної ради від фракції "Блок Кернеса – Успішний Харків" Олег Каратуманов.

Кирило Кернес просто зник. У депутатів, в мене, як у заступника голови фракції, також виникли запитання – панове, а де ж наш керівник фракції й чого він мовчить і нічого не говорить з приводу того, що у нас відбувається в країні. Він зовсім, як то кажуть зник з радарів 

- заявив депутат.

Деталі

Сам Кирило Кернес в одному з інтерв’ю заявив, що війну зустрів вдома та ще "понад тиждень" спав на підлозі. Потім, за його словами, він з дітьми переїхав на захід України, а вже у середині березня виїхав за кордон як батько-одинак. Зазначимо, коли почалася повномасштабна війна Кернес-молодший був керівником фракції "Блок Кернеса – Успішний Харків" у Харківській обласній раді.

За словами Каратуманова, саме через те, що Кирило Кернес не виходив на зв’язок і не висловив свою позицію, фракція одностайно підтримала зняття його з посади керівника.

"Коли ж депутати почали ставити питання "А де ж наш керівник фракції?" і перед тим, як фракція збиралася, в мене була розмова з Кернесом. Я йому казав, що не може керівник фракції знаходитися за кордоном і не брати участь в життєдіяльності нашого регіону. Мовчати й не висловлювати свою позицію", - розповів депутат облради.

Він додав, що коли Кирило Кернес нарешті вийшов з ним на зв’язок, він йому передав, що депутати не задоволені його позицією і тим, що він зник. За його словами, сам Кирило виправдовувався тим, що має побутові проблеми.

Каратуманов також припустив, що у Кирила Кернеса є образа за те, що його позбавили керівництва фракцією, а хтось може використовувати ці емоції на свою користь.

Раніше УНН з власних джерел стало відомо , що Кирило Кернес регулярно зустрічається з проросійським політиком Євгеном Мураєвим у Відні, Австрія. Останнього ж, за інформацією британської розвідки, росія хотіла призначити "гауляйтером України", коли "візьме Київ за три дні". 

Як повідомили співрозмовники УНН, Мураєв своєю чергою обіцяв Кирилу Кернесу зробити його "гауляйтером Харкова". Можливо саме тому син колишнього Харківського міського голови довго відмовчувався про початок повномасштабної війни та певний час все ж залишався в Україні. Зазначимо, за інформацією ЗМІ, сам Євген Мураєв також знаходився на території Україні, коли почалася повномасштабна війна. 

Нагадаємо

Раніше ми розповідали, хто такий Кирило Кернес, який лише нещодавно з’явився в інформаційному полі, і як його заяви про події трирічної давнини у Харкові підіграють кремлю. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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