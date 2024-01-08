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Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 08:05  •  69179 просмотра

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Кирилл Кернес, сын экс-мэра, исчез после вторжения; его фракция выгнала его за молчание и бездействие.

Сын бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса Кирилл после начала полномасштабного вторжения россии "исчез" и не выходил на связь с однопартийцами. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил депутат Харьковского областного совета от фракции "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Олег Каратуманов.

Кирилл Кернес просто исчез. У депутатов, у меня, как у заместителя председателя фракции, также возникли вопросы - господа, а где же наш руководитель фракции и почему он молчит и ничего не говорит по поводу того, что у нас происходит в стране. Он совсем, как говорится исчез с радаров 

- заявил депутат.

Детали

Сам Кирилл Кернес в одном из интервью заявил, что войну встретил дома и еще "больше недели" спал на полу. Затем, по его словам, он с детьми переехал на запад Украины, а уже в середине марта выехал за границу как отец-одиночка. Отметим, когда началась полномасштабная война Кернес-младший был руководителем фракции "Блок Кернеса - Успешный Харьков" в Харьковском областном совете.

По словам Каратуманова, именно из-за того, что Кирилл Кернес не выходил на связь и не высказал свою позицию, фракция единогласно поддержала снятие его с должности руководителя.

"Когда же депутаты начали задавать вопрос "А где же наш руководитель фракции?" и перед тем, как фракция собиралась, у меня был разговор с Кернесом. Я ему говорил, что не может руководитель фракции находиться за границей и не участвовать в жизнедеятельности нашего региона. Молчать и не высказывать свою позицию", - рассказал депутат облсовета.

Он добавил, что когда Кирилл Кернес наконец вышел с ним на связь, он ему передал, что депутаты недовольны его позицией и тем, что он исчез. По его словам, сам Кирилл оправдывался тем, что имеет бытовые проблемы.

Каратуманов также предположил, что у Кирилла Кернеса есть обида за то, что его лишили руководства фракцией, а кто-то может использовать эти эмоции в свою пользу.

Ранее УНН из собственных источников стало известно, что Кирилл Кернес регулярно встречается с пророссийским политиком Евгением Мураевым в Вене, Австрия. Последнего же, по информации британской разведки, россия хотела назначить "гауляйтером Украины", когда "возьмет Киев за три дня". 

Как сообщили собеседники УНН, Мураев в свою очередь обещал Кириллу Кернесу сделать его "гауляйтером Харькова". Возможно именно поэтому сын бывшего Харьковского городского головы долго отмалчивался о начале полномасштабной войны и некоторое время все же оставался в Украине. Отметим, по информации СМИ, сам Евгений Мураев также находился на территории Украины, когда началась полномасштабная война. 

Напомним,

Ранее мы рассказывали, кто такой Кирилл Кернес, который лишь недавно появился в информационном поле, и как его заявления о событиях трехлетней давности в Харькове подыгрывают кремлю. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Кирило Кернес після початку повномасштабного вторгнення "зник з радарів" - депутат Харківської облради
Kyrylo Kernes "disappeared from the radar" after the start of the full-scale invasion - Kharkiv regional council deputy
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Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Кирилл Кернес, сын экс-мэра, исчез после вторжения; его фракция выгнала его за молчание и бездействие.

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