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Кирило Кернес уник відповідальності за розповсюдження наркотиків

Кирило Кернес уник відповідальності за розповсюдження наркотиків

Київ • УНН

 • 28563 перегляди

Кирило Кернес, син колишнього мера Харкова, уник відповідальності за продаж екстазі та марихуани.

Кирило Кернес, син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, уник притягнення до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотиків – екстазі та маріхуани, передає УНН.

Деталі

В ході розслідування однієї з кримінальних справ про незаконний обіг наркотиків у Харкові слідчі Головного слідчого управління МВС України зʼясували, що Кирило Кернес протягом двох років продавав екстазі та маріхуану в харківському нічному клубі "Лабораторія", пише видання "ЦЕНЗОР.НЕТ"

Зокрема, в ході розслідування було встановлено, що обвинувачений Ігор Гаврилов нібито постачав кокаїн колишнім високопосадовцям Харкова, які у справі фігурували як свідки.

Слідчі зʼясували, що раніше засуджений 31-річний житель Харкова Ігор Гаврилов, проти якого було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних речовин організованою групою в особливо великих обсягах), 6 квітня 2008 року з метою збуту купив в Одесі 42 грами кокаїну.

На допиті Гаврилов розповів правоохоронцям, що неодноразово постачав кокаїн колишнім високопосадовцям Харкова.

Ще один свідок у справі – Олег Медведєв підтвердив, що Гаврилов неодноразово привозив у вказану ним квартиру кокаїн, де Медведєв вживав його разом із іншими. 

Крім того, під час допиту Медведєв розповів, що син секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса Кирило у 2004-2006 роках "торгував пігулками екстазі та марихуаною" у нічному клубі "Лабораторія", розташованому на вулиці Миросницькій у Харкові. 

Цікавим є той факт, що Гаврилова впіймали на гарячому в Одесі, коли він намагався збути майже 20 грамів кокаїну такому собі Анапольському П.І. – ймовірно сину українського бізнесмена Ігора Анапольського. За даними ЗМІ, він володіє великою кількістю нерухомості на Приморському бульварі в Одесі, а також рядом панамських фірм, та веде бізнес у США.

Ігор Анапольський у 2017 році опинився в епіцентрі скандалу повʼязаного із колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Тоді Міжнародна неурядова організація Global Witness, провівши розслідування, виявила у президента США Дональда Трампа проект нерухомості в Панамі, який використовувався для відмивання грошей з колумбійських наркокартелів, а серед його інвесторів були вихідці з кримінальним минулим з Латинської Америки та країн колишнього Радянського Союзу. Мова тоді йшла про готельний комплекс Trump Ocean Club. 

Колишній агент з нерухомості, який співпрацював з Трампом з 2006 року Олександр Вентура Ногуейра розповів в інтерв’ю NBC і Reuters  що серед інвесторів проекту Трампа був український бізнесмен Ігор Анапольський, який володіє 10 панамськими компаніями, повʼязаними із нерухомістю, а чотири з них були частиною готельного комплексу Trump Ocean Club. 

Згідно з даними журналістів "Слідства.Info", Анапольський з 2005 року співпрацював у сфері нерухомості також із дружиною колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука, кумою президента рф володимира путіна Оксаною Марченко.  Розслідувачі припускають, що йдеться про дружину українського політика та олігарха Віктора Медведчука. 

Справу мав розглядати суд в Одесі, адже останній епізод злочину був скоєний саме там.

Проте у справі про незаконний обіг наркотиків щодо Гаврилова були лише дві постанови суду щодо взяття його під варту й продовження строку тримання під вартою. Більше у судовому реєстрі згадок про цю справу немає. Тобто виходить, що а ні Гаврилова, а ні Кирила Кернеса до кримінальної відповідальності так і не притягнули. Не виключено, що її "поховали" за гроші впливові фігуранти.

Про те, що Кирило Кернес має залежність натякнув й політолог Руслан Бортник. 

"Але людей із таким форматом поведінки там ( в росії – ред.) не люблять. Людей із залежностями там не люблять", - сказав Бортник УНН, коментуючи той факт, що росія може використовувати Кирила Кернеса для дестабілізації ситуації в Харкові.

Нагадаємо 

Кирила Кернеса підозрюють у можливому сприянні проросійським елементам з метою дестабілізації регіону. Підтримуваний росією політик Євгеній Мураєв може використовувати Кернеса для просування російських цілей в Україні. Джерела УНН повідомили, що Кирило Кернес регулярно їздить на зустрічі з Мураєвим у Відень. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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