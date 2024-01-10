Кирило Кернес уник відповідальності за розповсюдження наркотиків

Кирило Кернес, син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, уник притягнення до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотиків – екстазі та маріхуани, передає УНН.

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В ході розслідування однієї з кримінальних справ про незаконний обіг наркотиків у Харкові слідчі Головного слідчого управління МВС України зʼясували, що Кирило Кернес протягом двох років продавав екстазі та маріхуану в харківському нічному клубі "Лабораторія", пише видання "ЦЕНЗОР.НЕТ".

Зокрема, в ході розслідування було встановлено, що обвинувачений Ігор Гаврилов нібито постачав кокаїн колишнім високопосадовцям Харкова, які у справі фігурували як свідки.

Слідчі зʼясували, що раніше засуджений 31-річний житель Харкова Ігор Гаврилов, проти якого було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних речовин організованою групою в особливо великих обсягах), 6 квітня 2008 року з метою збуту купив в Одесі 42 грами кокаїну.

На допиті Гаврилов розповів правоохоронцям, що неодноразово постачав кокаїн колишнім високопосадовцям Харкова.

Ще один свідок у справі – Олег Медведєв підтвердив, що Гаврилов неодноразово привозив у вказану ним квартиру кокаїн, де Медведєв вживав його разом із іншими.

Крім того, під час допиту Медведєв розповів, що син секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса Кирило у 2004-2006 роках "торгував пігулками екстазі та марихуаною" у нічному клубі "Лабораторія", розташованому на вулиці Миросницькій у Харкові.

Цікавим є той факт, що Гаврилова впіймали на гарячому в Одесі, коли він намагався збути майже 20 грамів кокаїну такому собі Анапольському П.І. – ймовірно сину українського бізнесмена Ігора Анапольського. За даними ЗМІ, він володіє великою кількістю нерухомості на Приморському бульварі в Одесі, а також рядом панамських фірм, та веде бізнес у США.

Ігор Анапольський у 2017 році опинився в епіцентрі скандалу повʼязаного із колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Тоді Міжнародна неурядова організація Global Witness, провівши розслідування, виявила у президента США Дональда Трампа проект нерухомості в Панамі, який використовувався для відмивання грошей з колумбійських наркокартелів, а серед його інвесторів були вихідці з кримінальним минулим з Латинської Америки та країн колишнього Радянського Союзу. Мова тоді йшла про готельний комплекс Trump Ocean Club.

Колишній агент з нерухомості, який співпрацював з Трампом з 2006 року Олександр Вентура Ногуейра розповів в інтерв’ю NBC і Reuters що серед інвесторів проекту Трампа був український бізнесмен Ігор Анапольський, який володіє 10 панамськими компаніями, повʼязаними із нерухомістю, а чотири з них були частиною готельного комплексу Trump Ocean Club.

Згідно з даними журналістів "Слідства.Info", Анапольський з 2005 року співпрацював у сфері нерухомості також із дружиною колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука, кумою президента рф володимира путіна Оксаною Марченко. Розслідувачі припускають, що йдеться про дружину українського політика та олігарха Віктора Медведчука.

Справу мав розглядати суд в Одесі, адже останній епізод злочину був скоєний саме там.

Проте у справі про незаконний обіг наркотиків щодо Гаврилова були лише дві постанови суду щодо взяття його під варту й продовження строку тримання під вартою. Більше у судовому реєстрі згадок про цю справу немає. Тобто виходить, що а ні Гаврилова, а ні Кирила Кернеса до кримінальної відповідальності так і не притягнули. Не виключено, що її "поховали" за гроші впливові фігуранти.

Про те, що Кирило Кернес має залежність натякнув й політолог Руслан Бортник.

"Але людей із таким форматом поведінки там ( в росії – ред.) не люблять. Людей із залежностями там не люблять", - сказав Бортник УНН, коментуючи той факт, що росія може використовувати Кирила Кернеса для дестабілізації ситуації в Харкові.

Нагадаємо

Кирила Кернеса підозрюють у можливому сприянні проросійським елементам з метою дестабілізації регіону. Підтримуваний росією політик Євгеній Мураєв може використовувати Кернеса для просування російських цілей в Україні. Джерела УНН повідомили, що Кирило Кернес регулярно їздить на зустрічі з Мураєвим у Відень.