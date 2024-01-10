Кирилл Кернес избежал ответственности за распространение наркотиков

Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, избежал привлечения к уголовной ответственности за распространение наркотиков - экстази и марихуаны, передает УНН.

Детали

В ходе расследования одного из уголовных дел о незаконном обороте наркотиков в Харькове следователи Главного следственного управления МВД Украины выяснили, что Кирилл Кернес в течение двух лет продавал экстази и марихуану в харьковском ночном клубе "Лаборатория", пишет издание "ЦЕНЗОР.НЕТ".

В частности, в ходе расследования было установлено, что обвиняемый Игорь Гаврилов якобы поставлял кокаин бывшим высокопоставленным чиновникам Харькова, которые в деле фигурировали как свидетели.

Следователи выяснили, что ранее судимый 31-летний житель Харькова Игорь Гаврилов, против которого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических веществ организованной группой в особо крупных объемах), 6 апреля 2008 года с целью сбыта купил в Одессе 42 грамма кокаина.

На допросе Гаврилов рассказал правоохранителям, что неоднократно поставлял кокаин бывшим высокопоставленным чиновникам Харькова.

Еще один свидетель по делу - Олег Медведев подтвердил, что Гаврилов неоднократно привозил в указанную им квартиру кокаин, где Медведев употреблял его вместе с другими.

Кроме того, во время допроса Медведев рассказал, что сын секретаря Харьковского горсовета Геннадия Кернеса Кирилл в 2004-2006 годах "торговал таблетками экстази и марихуаной" в ночном клубе "Лаборатория", расположенном на улице Миросницкой в Харькове.

Интересен тот факт, что Гаврилова поймали с поличным в Одессе, когда он пытался сбыть почти 20 граммов кокаина некоему Анапольскому П.И. - вероятно сыну украинского бизнесмена Игоря Анапольского. По данным СМИ, он владеет большим количеством недвижимости на Приморском бульваре в Одессе, а также рядом панамских фирм, и ведет бизнес в США.

Игорь Анапольский в 2017 году оказался в эпицентре скандала связанного с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Тогда Международная неправительственная организация Global Witness, проведя расследование, обнаружила у президента США Дональда Трампа проект недвижимости в Панаме, который использовался для отмывания денег из колумбийских наркокартелей, а среди его инвесторов были выходцы с криминальным прошлым из Латинской Америки и стран бывшего Советского Союза. Речь тогда шла о гостиничном комплексе Trump Ocean Club.

Бывший агент по недвижимости, который сотрудничал с Трампом с 2006 года Александр Вентура Ногуэйра рассказал в интервью NBC и Reuters что среди инвесторов проекта Трампа был украинский бизнесмен Игорь Анапольский, который владеет 10 панамскими компаниями, связанными с недвижимостью, а четыре из них были частью гостиничного комплекса Trump Ocean Club.

Согласно данным журналистов "Слідства.Info", Анапольский с 2005 года сотрудничал в сфере недвижимости также с женой бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука, кумой президента рф владимира путина Оксаной Марченко. Расследователи предполагают, что речь идет о жене украинского политика и олигарха Виктора Медведчука.

Дело должен был рассматривать суд в Одессе, ведь последний эпизод преступления был совершен именно там.

Однако по делу о незаконном обороте наркотиков в отношении Гаврилова были только два постановления суда о взятии его под стражу и продлении срока содержания под стражей. Больше в судебном реестре упоминаний об этом деле нет. То есть получается, что ни Гаврилова, ни Кирилла Кернеса к уголовной ответственности так и не привлекли. Не исключено, что его "похоронили" за деньги влиятельные фигуранты.

О том, что Кирилл Кернес имеет зависимость намекнул и политолог Руслан Бортник.

"Но людей с таким форматом поведения там (в россии - ред.) не любят. Людей с зависимостями там не любят", - сказал Бортник УНН, комментируя тот факт, что россия может использовать Кирилла Кернеса для дестабилизации ситуации в Харькове.

Напомним

Кирилла Кернеса подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона. Поддерживаемый россией политик Евгений Мураев может использовать Кернеса для продвижения российских целей в Украине. Источники УНН сообщили, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с Мураевым в Вену.