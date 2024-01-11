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Син ексмера Харкова Геннадія Кернеса показав свою політичну неспроможність

Син ексмера Харкова Геннадія Кернеса показав свою політичну неспроможність

Київ • УНН

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Кирило Кернес був відсторонений від керівництва своєю політичною фракцією за проживання за кордоном і безвідповідальність під час війни.

Кирило Кернес, син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, не впорався з керівництвом фракцією "Блок Кернеса - Успішний Харків" у Харківській обласній раді. Депутати проголосували проти його керівництва, адже після початку повномасштабної війни він виїхав жити за кордон, передає УНН.

Кирило Кернес після початку повномасштабного вторгнення росії "зник" та не виходив на зв’язок з однопартійцями. Це характеризує його як безвідповідального політика, який зміг кинути колег під час війни. Схожа ситуація вже була під час Революції Гідності з його батьком Геннадієм Кернесом, коли він виїхав в росію. Проте, його не підвела політична інтуїція, якої дуже не вистачає Кирилу, і він швидко повернувся в Україну.

Сам Кернес розповідав, що у середині березня 2022 року виїхав за кордон. Там, за даними джерел УНН, він регулярно зустрічається з проросійським політиком Євгеном Мураєвим. Це може свідчити про те, що Кернес-молодший марить гауляйтерством. Нещодавно Кирило Кернес з'явився в інформаційному полі та натякнув на політичні амбіції.

"У тих реаліях, коли почалася війна, його (Кирила Кернеса - ред.) відсутність і керування фракцією дистанційно, мабуть, було не на часі", - сказав в ексклюзивному коментарі УНН депутат Харківської обласної ради Віталій Панов і наголосив, що рішення про усунення від керівництва фракції приймалося через те, що Кирило Кернес фізично не був присутній у Харкові.

Віталій Панов також вважає, що займатися політикою дистанційно неправильно по відношенню до своїх виборців.

"З моральної точки зору це не правильно, не зручно і не гарно по відношенню до людей. Бо люди знаходяться тут, переживають те що переживає вся країна, а хтось коментує це, знаходячись і в інших умовах", - пояснив він.

Його думку розділяє і депутат Харківської облради, член партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" Олег Каратуманов.

"Я йому (Кирилу Кернесу - ред.) тоді говорив, коли у нас до нього з’явилися претензії як до керівника фракції, що не може керівник фракції не брати участь і своїм прикладом показувати, що треба робити в місті Харкові, яке обстрілює ворог, і не допомагати людям, особисто, а десь ховатися за кордоном", - сказав він у коментарі УНН.

Нагадаємо

Раніше УНН детально розповідав, хто такий Кирило Кернес та як його заяви підіграють кремлю. Крім того, дивує і його заява, що він не народжений для війни, а тому втік з України.

Також в ході розслідування однієї з кримінальних справ про незаконний обіг наркотиків у Харкові слідчі Головного слідчого управління МВС України зʼясували, що Кирило Кернес протягом двох років продавав екстазі та маріхуану в харківському нічному клубі "Лабораторія". Проте йому вдалося уникнути притягнення до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотиків.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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