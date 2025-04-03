Силы обороны соблюдают условия "энергетического перемирия", рф распространяет фейки об ударах Украины - Генштаб

Силы обороны Украины не наносили ударов по энергетическим объектам как на территории рф, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины, соблюдая договоренности, россия же нарушает их, атакуя энергообъекты Украины, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в четверг, пишет УНН.

Силы обороны Украины соблюдают условия "энергетического перемирия". Информационные ресурсы противника производят фейки об поражении Украиной энергетических объектов в российской федерации и на оккупированных ею территориях - говорится в заявлении Генштаба.

В частности, как отметили в Генштабе, "мид рф подготовило очередную псевдосводку о надуманных ударах по ряду российских нефте-, газо- и электропредприятиях".

Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности и не наносили ударов по энергетическим объектам как на территории рф, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины - сказано в заявлении Генштаба.

В Генштабе подчеркнули, что "огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии".

В то же время, фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии. Так, в последней декаде марта, агрессор неоднократно атаковал наши энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях - отметили в Генштабе.

"Дипломатическое ведомство страны-агрессора традиционно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить захватническую войну против нашего государства", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

25 марта США и Украина согласовали обеспечить безопасное судоходство в Черном море, коснулись вопроса обмена пленными и запрета ударов по энергообъектам. Также США и россия по результатам переговоров в Саудовской Аравии договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море и договорились разработать меры по реализации соглашения Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам рф и Украины.

26 марта заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква сообщал, что украинская и американская стороны считают, что прекращение огня в Черном море и по объектам, связанных с энергетикой, наступило с 25 марта. С 18 марта, как минимум восемь объектов энергетической инфраструктуры Украины подверглись обстрелам со стороны рф.

россия за это время нанесла несколько массированных ударов дронами по городам по Украине. Кропивницкий пережил наиболее масштабную дроновую атаку РФ, затем - Одесса, Кривой Рог, Харьков, Полтава, Днепр.

Руководитель ЦПД СНБО Коваленко заявил, что россия продолжает ежедневно атаковать Украину "шахедами" и дальше бьет по энергоинфраструктуре, несмотря на какие-либо договоренности.

В Генштабе ВСУ также указали, что министерство обороны рф продолжает производить фейки о псевдопоражении Украиной энергетических объектов в российской федерации и на оккупированных ею территориях.

В кремле тем временем придумали отмазку, чтобы оставлять право нарушать мораторий на обстрелы.