Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир'я", рф поширює фейки про удари України - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ заявив, що Україна дотримується домовленостей і не завдає ударів по енергетичних об'єктах рф та окупованих територій. Водночас, росія порушує ці домовленості, атакуючи енергооб'єкти України.
Сили оборони України не завдавали ударів по енергетичних об'єктах як на території рф, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України, дотримуючись домовленостей, росія ж порушує їх, атакуючи енергооб'єкти України, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у четвер, пише УНН.
Сили оборони України дотримуються умов "енергетичного перемир’я". Інформаційні ресурси противника продукують фейки про ураження Україною енергетичних об’єктів у російській федерації та на окупованих нею територіях
Зокрема, як зазначили у Генштабі, "мзс рф підготувало чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафто-, газо- та електропідприємствах".
Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території рф, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України
У Генштабі наголосили, що "вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії".
Водночас, фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Так, в останній декаді березня, агресор неодноразово атакував наші енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях
"Дипломатичне відомство країни-агресора традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити загарбницьку війну проти нашої держави", - повідомили у Генштабі ЗСУ.
Доповнення
25 березня США та Україна узгодили забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі, торкнулися питання обміну полоненими та заборони ударів по енергооб'єктах. Також США і росія за результатами переговорів у Саудівській Аравії домовилися забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі і домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди Трампа і путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф і України.
26 березня заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомляв, що українська та американська сторони вважають, що припинення вогню в Чорному морі та по об'єктах, пов'язаних з енергетикою, настало з 25 березня. З 18 березня, як мінімум вісім об'єктів енергетичної інфраструктури України зазнали обстрілів з боку рф.
росія за цей час завдала кілька масованих ударів дронами по містах по Україні. Кропивницький пережив найбільш масштабну дронову атаку рф, потім - Одеса, Кривий Ріг, Харків, Полтава, Дніпро.
Керівник ЦПД РНБО Коваленко заявив, що росія продовжує щодня атакувати Україну "шахедами" і далі б'є по енергоінфраструктурі, незважаючи на будь-які домовленості.
У Генштабі ЗСУ також вказали, що міністерство оборони рф продовжує продукувати фейки про псевдоураження Україною енергетичних об’єктів у російській федерації та на окупованих нею територіях.
У кремлі тим часом вигадали відмазку, щоб залишати право порушувати мораторій на обстріли.