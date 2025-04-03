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Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир'я", рф поширює фейки про удари України - Генштаб

Київ • УНН

 • 7720 перегляди

Генштаб ЗСУ заявив, що Україна дотримується домовленостей і не завдає ударів по енергетичних об'єктах рф та окупованих територій. Водночас, росія порушує ці домовленості, атакуючи енергооб'єкти України.

Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир'я", рф поширює фейки про удари України - Генштаб

Сили оборони України не завдавали ударів по енергетичних об'єктах як на території рф, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України, дотримуючись домовленостей, росія ж порушує їх, атакуючи енергооб'єкти України, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у четвер, пише УНН.

Сили оборони України дотримуються умов "енергетичного перемир’я". Інформаційні ресурси противника продукують фейки про ураження Україною енергетичних об’єктів у російській федерації та на окупованих нею територіях

- ідеться у заяві Генштабу.

Зокрема, як зазначили у Генштабі, "мзс рф підготувало чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафто-, газо- та електропідприємствах".

Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території рф, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України

- сказано у заяві Генштабу.

У Генштабі наголосили, що "вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії".

Водночас, фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Так, в останній декаді березня, агресор неодноразово атакував наші енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях

- зазначили у Генштабі.

"Дипломатичне відомство країни-агресора традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити загарбницьку війну проти нашої держави", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Доповнення

25 березня США та Україна узгодили забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі, торкнулися питання обміну полоненими та заборони ударів по енергооб'єктах. Також США і росія за результатами переговорів у Саудівській Аравії домовилися забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі і домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди Трампа і путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах рф і України.

26 березня заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомляв, що українська та американська сторони вважають, що припинення вогню в Чорному морі та по об'єктах, пов'язаних з енергетикою, настало з 25 березня. З 18 березня, як мінімум вісім об'єктів енергетичної інфраструктури України зазнали обстрілів з боку рф. 

росія за цей час завдала кілька масованих ударів дронами по містах по Україні. Кропивницький пережив найбільш масштабну дронову атаку рф, потім - Одеса, Кривий Ріг, Харків, Полтава, Дніпро.

Керівник ЦПД РНБО Коваленко заявив, що росія продовжує щодня атакувати Україну "шахедами" і далі б'є по енергоінфраструктурі, незважаючи на будь-які домовленості.

У Генштабі ЗСУ також вказали, що міністерство оборони рф продовжує продукувати фейки про псевдоураження Україною енергетичних об’єктів у російській федерації та на окупованих нею територіях.

У кремлі тим часом вигадали відмазку, щоб залишати право порушувати мораторій на обстріли.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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