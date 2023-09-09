Силы обороны Юга показывают, как украинские артиллеристы ежедневно уничтожают врага

Цитата

“Непрошеных гостей следует отправлять домой, в ад! Мы не останавливаемся”, - пишут оборонцы и показываются видео того, как военнослужащие 406 отдельной артиллерийской бригады.

Дополнение

Во временно оккупированном Симферополе сообщают о “хлопке”. Местные Telegram-каналы писали, что вспыхнул пожар в воинской части. Оккупационные власти назвали пожар "бытовым".

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