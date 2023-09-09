У Сімферополі горить військова частина - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Сімферополі повідомляють про “бавовну”. Місцеві Telegram-канали пишуть, що спалахнула пожежа у військовій частині, інформує УНН.
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“У Сімферополі горить військова частина. Почули хлопки, почалося загоряння”, - йдеться у повідомленні.
Поки що окупаційна так звана “влада” міста не прокоментувала інформацію.
Доповнення
Також 9 вересня у тимчасово окупованому Криму неподалік від району Старого Криму пролунало чотири вибухи.