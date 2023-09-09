У Сімферополі горить військова частина - ЗМІ

Цитата

“У Сімферополі горить військова частина. Почули хлопки, почалося загоряння”, - йдеться у повідомленні.

Поки що окупаційна так звана “влада” міста не прокоментувала інформацію.

Доповнення

Також 9 вересня у тимчасово окупованому Криму неподалік від району Старого Криму пролунало чотири вибухи.