В Симферополе горит воинская часть - СМИ

Цитата

“В Симферополе горит воинская часть. Услышали хлопки, началось возгорание”, - говорится в сообщении.

Пока что оккупационные так называемые “власти” города не прокомментировали информацию.

Дополнение

Также 9 сентября во временно оккупированном Крыму неподалеку от района Старого Крыма прогремело четыре взрыва.