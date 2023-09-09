В Симферополе горит воинская часть - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во временно оккупированном Симферополе сообщают о “хлопке”. Местные Telegram-каналы пишут, что вспыхнул пожар в воинской части, информирует УНН.
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“В Симферополе горит воинская часть. Услышали хлопки, началось возгорание”, - говорится в сообщении.
Пока что оккупационные так называемые “власти” города не прокомментировали информацию.
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Также 9 сентября во временно оккупированном Крыму неподалеку от района Старого Крыма прогремело четыре взрыва.