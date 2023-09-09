Окупаційна влада Криму назвала пожежу у військовій частині "побутовим загорянням"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Радник призначеного рф так званого "глави" тимчасово окупованого Криму олег крючков прокоментував пожежу у військовій частині в Сімферополі у суботу, назвавши її "побутовим загорянням", пише УНН із посиланням на росЗМІ.
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“олег крючков назвав пожежу у військовій частині в Сімферополі "звичайним побутовим загорянням". За його словами, пожежу локалізовано”, - йдеться у повідомленні.
Про можливі жертви крючков нічого не сказав.
Нагадаємо
9 вересня у тимчасово окупованому Сімферополі повідомили про “бавовну”. Місцеві Telegram-канали писали, що спалахнула пожежа у військовій частині.