Окупаційна влада Криму назвала пожежу у військовій частині "побутовим загорянням"

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“олег крючков назвав пожежу у військовій частині в Сімферополі "звичайним побутовим загорянням". За його словами, пожежу локалізовано”, - йдеться у повідомленні.

Про можливі жертви крючков нічого не сказав.

Нагадаємо

9 вересня у тимчасово окупованому Сімферополі повідомили про “бавовну”. Місцеві Telegram-канали писали, що спалахнула пожежа у військовій частині.



