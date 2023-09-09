Оккупационные власти Крыма назвали пожар в воинской части "бытовым возгоранием"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Советник назначенного рф так называемого "главы" временно оккупированного Крыма олег крючков прокомментировал пожар в воинской части в Симферополе в субботу, назвав его "бытовым возгоранием", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Цитата
“олег крючков назвал пожар в воинской части в Симферополе "обычным бытовым возгоранием". По его словам, пожар локализован”, - говорится в сообщении.
О возможных жертвах крючков ничего не сказал.
Напомним
9 сентября во временно оккупированном Симферополе сообщили о “хлопке”. Местные Telegram-каналы писали, что вспыхнул пожар в воинской части.