Оккупационные власти Крыма назвали пожар в воинской части "бытовым возгоранием"

Цитата

“олег крючков назвал пожар в воинской части в Симферополе "обычным бытовым возгоранием". По его словам, пожар локализован”, - говорится в сообщении.

О возможных жертвах крючков ничего не сказал.

Напомним

9 сентября во временно оккупированном Симферополе сообщили о “хлопке”. Местные Telegram-каналы писали, что вспыхнул пожар в воинской части.



