Сили оборони Півдня покази, як українські артилеристи щодня нищать ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Сили оборони Півдня показали вдалу роботу 406 окремої артилерійської бригади. Про це пише УНН з посиланням на Telegream командування.
Цитата
“Непрошених гостей слід відправляти додому, до пекла! Ми не зупиняємось”, - пишуть оборонці та показуються відео того, як військовослужбовці 406 окремої артилерійської бригади.
Доповнення
У тимчасово окупованому Сімферополі повідомляють про “бавовну”. Місцеві Telegram-канали писали, що спалахнула пожежа у військовій частині. Окупаційна влада назвала пожежу "побутовою".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Передача Україні ракет ATACMS суттєво пришвидшить знищення тилових ресурсів росії - Подоляк