Сили оборони Півдня покази, як українські артилеристи щодня нищать ворога

Цитата

“Непрошених гостей слід відправляти додому, до пекла! Ми не зупиняємось”, - пишуть оборонці та показуються відео того, як військовослужбовці 406 окремої артилерійської бригади.

Доповнення

У тимчасово окупованому Сімферополі повідомляють про “бавовну”. Місцеві Telegram-канали писали, що спалахнула пожежа у військовій частині. Окупаційна влада назвала пожежу "побутовою".

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