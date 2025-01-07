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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны отбили более 90 атак россиян на курщине - Генштаб

Силы обороны отбили более 90 атак россиян на курщине - Генштаб

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки на фронте состоялось 218 боевых столкновений. Противник нанес 64 авиаударов, использовал 2700 дронов-камикадзе и совершил более 5000 обстрелов украинских позиций.

За прошедшие сутки, 6 января, на фронте произошло 218 боевых столкновений. На Курском направлении украинские военные отбили 94 атаки российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 64 авиационных удара, сбросив 95 КАБ, применил 2700 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 163 - из РСЗО.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, две радиолокационные станции, два средства противовоздушной обороны, а также еще один важный объект российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Щербиновки и Торецка.

Город в огне: как выглядит Торецк в Донецкой области6 янв. 2025, 18:58 • 21094 просмотра

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 13 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.

На Ореховском направлении наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне на курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 94 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес девять авиационных ударов, с применением девяти управляемых бомб, а также совершил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Курская операция: Потери оккупантов за 5 месяцев превысили 38 тысяч6 янв. 2025, 20:24 • 42974 просмотра

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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