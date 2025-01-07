Силы обороны отбили более 90 атак россиян на курщине - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте состоялось 218 боевых столкновений. Противник нанес 64 авиаударов, использовал 2700 дронов-камикадзе и совершил более 5000 обстрелов украинских позиций.
За прошедшие сутки, 6 января, на фронте произошло 218 боевых столкновений. На Курском направлении украинские военные отбили 94 атаки российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 64 авиационных удара, сбросив 95 КАБ, применил 2700 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 163 - из РСЗО.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, две радиолокационные станции, два средства противовоздушной обороны, а также еще один важный объект российских захватчиков.
На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.
На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Щербиновки и Торецка.
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На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.
На Времовском направлении противник совершил 13 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.
На Ореховском направлении наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоданиловка.
На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений.
В операционной зоне на курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 94 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес девять авиационных ударов, с применением девяти управляемых бомб, а также совершил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
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На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.