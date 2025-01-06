"На Курщине за 5 месяцев активных боевых действий общие потери оккупантов в живой силе составили более 38 тысяч человек, из них около 15 тысяч - убитыми". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Украинские силы обороны продолжают демонстрировать непоколебимую решимость в борьбе с агрессором. Курская операция, которая началась 6 августа 2024 года, стала важным этапом в противостоянии террористической стране. Впервые за более чем десятилетие войны боевые действия переместились на территорию агрессора.

Целью операции было сдерживание потенциального наступления врага на Сумщину и создание защитного барьера. Этот стратегический шаг заставил вражеские войска перебрасывать в регион значительные силы, в частности элитные подразделения, такие как морская пехота, десантники и спецназовцы. Однако даже это не спасло захватчиков от значительных потерь.

За пять месяцев интенсивных боевых действий оккупанты потеряли более 38 тысяч военнослужащих, из которых около 15 тысяч - погибшие. Украинские силы также уничтожили большое количество техники, среди которой 104 танка, 575 бронемашин, 330 артиллерийских систем, авиацию, беспилотники и даже системы противовоздушной обороны.

Ощутимым ударом для врага стало уничтожение значительного количества северокорейских наемников, которых рф привлекла для пополнения своих резервов. Из почти 12 тысяч прибывших, около 4 тысяч уже ликвидированы, а остальные понесли значительные потери боеспособности.

ВСУ взяли в плен 860 военных противника, что позволило не только укрепить обменный фонд, но и вернуть домой наших защитников.

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