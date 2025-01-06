Курська операція: Втрати окупантів за 5 місяців перевищили 38 тисяч
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, під час Курської операції з серпня 2024 року ворог втратив понад 38 тисяч військових, з них 15 тисяч - загиблими. Знищено значну кількість техніки та північнокорейських найманців.
"На Курщині за 5 місяців активних бойових дій загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч – убитими". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Українські сили оборони продовжують демонструвати непохитну рішучість у боротьбі з агресором. Курська операція, яка розпочалася 6 серпня 2024 року, стала важливим етапом у протистоянні терористичній країні. Вперше за понад десятиліття війни бойові дії перемістилися на територію агресора.
Метою операції було стримування потенційного наступу ворога на Сумщину та створення захисного бар’єра. Цей стратегічний крок змусив ворожі війська перекидати до регіону значні сили, зокрема елітні підрозділи, такі як морська піхота, десантники та спецпризначенці. Однак навіть це не врятувало загарбників від значних втрат.
За п’ять місяців інтенсивних бойових дій окупанти втратили понад 38 тисяч військовослужбовців, з яких близько 15 тисяч – загиблі. Українські сили також знищили велику кількість техніки, серед якої 104 танки, 575 бронемашин, 330 артилерійських систем, авіацію, безпілотники та навіть системи протиповітряної оборони.
Відчутним ударом для ворога стало знищення значної кількості північнокорейських найманців, яких рф залучила для поповнення своїх резервів. З майже 12 тисяч прибулих, близько 4 тисяч уже ліквідовані, а решта зазнала значних втрат боєздатності.
ЗСУ взяли в полон 860 військових противника, що дозволило не лише зміцнити обмінний фонд, а й повернути додому наших захисників.
Територія, яку контролюють Сили оборони, почала збільшуватися у напрямку курська - Лещенко 06.01.25, 12:12 • 29676 переглядiв