Силы беспилотных систем за сутки уничтожили более тысячи вражеских целей
Киев • УНН
Украинские дроны поразили 1038 целей, включая 361 оккупанта и 203 беспилотника. За март общее количество ликвидированных целей достигло 25280 единиц.
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили или уничтожили 1038 целей противника. Среди них личный состав противника, техника и беспилотники. Об этом сообщают Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, среди пораженных целей:
- 361 единица
личного состава, из которых 175 - ликвидировано;
- 24 точки вылета
дронов;
- 7 артиллерийских
систем;
- 25 единиц
автомобильной техники;
- 20 мотоциклов;
- 203 беспилотных
летательных аппарата противника типа "коптер" и "крыло".
Всего в течение марта (01–21.03) уничтожено/поражено 25280 целей, из них - 6945 личного состава противника
Напомним
Силы ПВО сбили 127 вражеских беспилотников различных типов во время ночной атаки 22 марта. При этом было зафиксировано восемь попаданий и падение обломков в четырнадцати местах.