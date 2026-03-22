Силы беспилотных систем за сутки уничтожили более тысячи вражеских целей

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили или уничтожили 1038 целей противника. Среди них личный состав противника, техника и беспилотники. Об этом сообщают Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, среди пораженных целей:

361 единица личного состава, из которых 175 - ликвидировано;

24 точки вылета дронов;

7 артиллерийских систем;

25 единиц автомобильной техники;

20 мотоциклов;

203 беспилотных летательных аппарата противника типа "коптер" и "крыло".

Всего в течение марта (01–21.03) уничтожено/поражено 25280 целей, из них - 6945 личного состава противника - говорится в сообщении.

Напомним

Силы ПВО сбили 127 вражеских беспилотников различных типов во время ночной атаки 22 марта. При этом было зафиксировано восемь попаданий и падение обломков в четырнадцати местах.