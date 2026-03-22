Сили безпілотних систем за добу знищили понад тисячу ворожих цілей

Київ • УНН

 • 2450 перегляди

Українські дрони уразили 1038 цілей, включаючи 361 окупанта та 203 безпілотники. За березень загальна кількість ліквідованих цілей сягнула 25280 одиниць.

Протягом доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили або знищили 1038 цілей противника. Серед них особовий склад противника, техніка та безпілотники. Про це повідомляють Сили безпілотних систем Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Впродовж доби підрозділами угруповання Сил безпілотних систем уражено/знищено 1038 цілей противника.

За попередніми даними, серед уражених цілей:

  • 361 одиниця особового складу, з яких 175 - ліквідовано;
    • 24 точки вильоту дронів;
      • 7 артилерійських систем;
        • 25 одиниць автомобільної техніки;
          • 20 мотоциклів;
            • 203 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

              Загалом впродовж березня (01–21.03) знищено/уражено 25280 цілей, з них - 6945 особового складу противника

              - йдеться у дописі.

              Нагадаємо

              Сили ППО збили 127 ворожих безпілотників різних типів під час нічної атаки 22 березня. При цьому було зафіксовано вісім влучань та падіння уламків у чотирнадцяти місцях.

              Алла Кіосак

              Збройні сили України