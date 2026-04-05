Силы беспилотных систем ВСУ поразили почти 1500 целей врага за сутки
Киев • УНН
Подразделения СБС уничтожили 1496 целей, включая 187 оккупантов и 331 беспилотник. За четыре дня апреля общее количество поражений достигло 5610 объектов.
За прошедшие сутки 4 апреля подразделения Сил беспилотных систем поразили или уничтожили 1496 целей противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБС ВСУ.
Подробности
Среди пораженных целей:
- 379 единиц личного состава, из которых 187 - ликвидировано;
- 78 точек вылета дронов;
- 8 радиолокационных станций;
- 3 танка;
- 28 артиллерийских систем;
- 65 единиц автомобильной техники;
- 26 мотоциклов;
- 331 беспилотный летательный аппарат противника типа "коптер" и "крыло".
Всего в период с 1 по 4 апреля подразделениями Сил беспилотных систем было поражено 5610 целей противника, из них 1297 - личный состав.
Напомним
В ночь на 5 апреля россияне атаковали Украину 93 ударными БПЛА. Зафиксировано 17 попаданий ударных дронов и падение обломков в трех разных локациях.
Также Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки враг совершил 149 атак и применил более 9600 дронов-камикадзе. Силы обороны ликвидировали 1180 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники.