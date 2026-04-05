Сили безпілотних систем ЗСУ уразили майже 1500 цілей ворога за добу
Київ • УНН
Підрозділи СБС знищили 1496 цілей, включаючи 187 окупантів та 331 безпілотник. За чотири дні квітня загальна кількість уражень сягнула 5610 об'єктів.
Впродовж минулої доби 4 квітня підрозділи Сил безпілотних систем уразили або знищили 1496 цілей противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБС ЗСУ.
Деталі
Серед уражених цілей:
- 379 одиниць особового складу, з яких 187 - ліквідовано;
- 78 точок вильоту дронів;
- 8 радіолокаційних станцій;
- 3 танки;
- 28 артилерійських систем;
- 65 одиниць автомобільної техніки;
- 26 мотоциклів;
- 331 безпілотний літальний апарат противника типу "коптер" та "крило".
Всього в період з 1 по 4 квітня підрозділами Сил безпілотних систем було уражено 5610 цілей противника, з них 1297 - особовий склад.
Нагадаємо
У ніч на 5 квітня росіяни атакували Україну 93 ударними БПЛА. Зафіксовано 17 влучань ударних дронів та падіння уламків у трьох різних локаціях.
Також Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що впродовж минулої доби ворог здійснив 149 атак та застосував понад 9600 дронів-камікадзе. Сили оборони ліквідували 1180 окупантів і знищили десятки одиниць техніки.