Сили безпілотних систем ЗСУ уразили майже 1500 цілей ворога за добу

Впродовж минулої доби 4 квітня підрозділи Сил безпілотних систем уразили або знищили 1496 цілей противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБС ЗСУ.

Деталі

Серед уражених цілей:

379 одиниць особового складу, з яких 187 - ліквідовано;

78 точок вильоту дронів;

8 радіолокаційних станцій;

3 танки;

28 артилерійських систем;

65 одиниць автомобільної техніки;

26 мотоциклів;

331 безпілотний літальний апарат противника типу "коптер" та "крило".

Всього в період з 1 по 4 квітня підрозділами Сил безпілотних систем було уражено 5610 цілей противника, з них 1297 - особовий склад.

Нагадаємо

У ніч на 5 квітня росіяни атакували Україну 93 ударними БПЛА. Зафіксовано 17 влучань ударних дронів та падіння уламків у трьох різних локаціях.

Також Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що впродовж минулої доби ворог здійснив 149 атак та застосував понад 9600 дронів-камікадзе. Сили оборони ліквідували 1180 окупантів і знищили десятки одиниць техніки.