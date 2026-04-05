Сили безпілотних систем ЗСУ уразили майже 1500 цілей ворога за добу

Київ • УНН

 • 5708 перегляди

Підрозділи СБС знищили 1496 цілей, включаючи 187 окупантів та 331 безпілотник. За чотири дні квітня загальна кількість уражень сягнула 5610 об'єктів.

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили майже 1500 цілей ворога за добу

Впродовж минулої доби 4 квітня підрозділи Сил безпілотних систем уразили або знищили 1496 цілей противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБС ЗСУ.

Деталі

Серед уражених цілей:

  • 379 одиниць особового складу, з яких 187 - ліквідовано;
    • 78 точок вильоту дронів;
      • 8 радіолокаційних станцій;
        • 3 танки;
          • 28 артилерійських систем;
            • 65 одиниць автомобільної техніки;
              • 26 мотоциклів;
                • 331 безпілотний літальний апарат противника типу "коптер" та "крило".

                  Всього в період з 1 по 4 квітня підрозділами Сил безпілотних систем було уражено 5610 цілей противника, з них 1297 - особовий склад.

                  Нагадаємо

                  У ніч на 5 квітня росіяни атакували Україну 93 ударними БПЛА. Зафіксовано 17 влучань ударних дронів та падіння уламків у трьох різних локаціях.

                  Також Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що впродовж минулої доби ворог здійснив 149 атак та застосував понад 9600 дронів-камікадзе. Сили оборони ліквідували 1180 окупантів і знищили десятки одиниць техніки.

                  Євген Устименко

