Нічний удар рф по Одесі на Вербну неділю 5 квітня - пошкоджено будинки, поранені люди

У ніч на 5 квітня - свято Вербної неділі - російські окупанти вдарили по Хаджибейському району Одеси, постраждали дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Внаслідок ворожої атаки була пошкоджена житлова 5-поверхівка - зруйновано фасад, скління та балкони. Крім того, були вибиті вікна у сусідніх будинках та понівечені 6 легкових авто. Водночас рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок атаки.

Постраждалих з гострою реакцією на стрес передали медикам. Психологи ДСНС надали допомогу 20 людям, з них - одна дитина - йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У ніч на 5 квітня росіяни атакували Україну 93 ударними БПЛА. Зафіксовано 17 влучань ударних дронів та падіння уламків у трьох різних локаціях.