Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Ночной удар рф по Одессе в Вербное воскресенье 5 апреля - повреждены дома, ранены люди

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

В Одессе из-за атаки повреждена пятиэтажка и шесть авто, два человека пострадали. Спасатели оказали психологическую помощь 20 жителям района.

Ночной удар рф по Одессе в Вербное воскресенье 5 апреля - повреждены дома, ранены люди
Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 5 апреля - праздник Вербного воскресенья - российские оккупанты ударили по Хаджибейскому району Одессы, пострадали два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

В результате вражеской атаки была повреждена жилая 5-этажка - разрушен фасад, остекление и балконы. Кроме того, были выбиты окна в соседних домах и изуродованы 6 легковых авто. В то же время спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате атаки.

Пострадавших с острой реакцией на стресс передали медикам. Психологи ГСЧС оказали помощь 20 людям, из них - один ребенок

- говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

В ночь на 5 апреля россияне атаковали Украину 93 ударными БПЛА. Зафиксировано 17 попаданий ударных дронов и падение обломков в трех разных локациях.

Евгений Устименко

