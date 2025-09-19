$41.250.05
16:00 • 1096 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
12:05 • 14883 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 14088 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 20401 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 33925 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 33923 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 52097 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 45225 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65696 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 45278 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
Силы беспилотных систем уничтожили переправу и несколько танков противника: видео

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Операторы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем поразили несколько танков и гаубиц, а также уничтожили переправу и склад с горюче-смазочными материалами. Это привело к снижению интенсивности атак противника и улучшению тактической ситуации для Сил обороны.

Силы беспилотных систем уничтожили переправу и несколько танков противника: видео

Операторы Сил беспилотных систем уничтожили несколько единиц танков и гаубиц, а кроме того - переправу и склад с ГСМ, передает УНН со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Операторы 412-го полка Nemesis СБС на одном из ключевых участков фронта поразили несколько единиц танков и гаубиц, следствием чего стало снижение интенсивности атак противника и улучшение тактической ситуации для подразделений Сил обороны. Также операторы полка уничтожили переправу и склад с ГСМ, что ограничило возможности оккупантов оперативно перебрасывать резервы и обеспечивать их топливом 

- говорится в сообщении.

Силы беспилотных систем в августе успешно провели 11 deep strike операций: видеоотчет06.09.25, 20:55 • 4119 просмотров

Добавим

В Силах беспилотных систем подчеркнули, что работа бойцов сковывает маневры противника и снижает его возможности к наступлению. 412-й полк Nemesis в очередной раз подтвердил статус одной из самых результативных ударных сил на этом направлении.

Силы беспилотных систем подтвердили поражение трех вражеских установок ПВО на $80-90 млн17.09.25, 13:43 • 4613 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине