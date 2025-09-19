Силы беспилотных систем уничтожили переправу и несколько танков противника: видео
Киев • УНН
Операторы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем поразили несколько танков и гаубиц, а также уничтожили переправу и склад с горюче-смазочными материалами. Это привело к снижению интенсивности атак противника и улучшению тактической ситуации для Сил обороны.
Операторы 412-го полка Nemesis СБС на одном из ключевых участков фронта поразили несколько единиц танков и гаубиц, следствием чего стало снижение интенсивности атак противника и улучшение тактической ситуации для подразделений Сил обороны. Также операторы полка уничтожили переправу и склад с ГСМ, что ограничило возможности оккупантов оперативно перебрасывать резервы и обеспечивать их топливом
Добавим
В Силах беспилотных систем подчеркнули, что работа бойцов сковывает маневры противника и снижает его возможности к наступлению. 412-й полк Nemesis в очередной раз подтвердил статус одной из самых результативных ударных сил на этом направлении.
