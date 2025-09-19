Сили безпілотних систем знищили переправу та кілька танків противника: відео

$41.250.05
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Ексклюзив
12:05 • 14517 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
12:00 • 13862 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 20109 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
19 вересня, 08:43 • 33758 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 33740 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 51898 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45164 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65654 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 45247 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 14512 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 20107 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 51896 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 58807 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Південна Корея
Велика Британія
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
TikTok
МіГ-31
Свіфт
БМ-30 «Смерч»
Spotify

Сили безпілотних систем знищили переправу та кілька танків противника: відео

Київ

 • 106 перегляди

Оператори 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем уразили кілька танків та гаубиць, а також знищили переправу та склад із паливно-мастильними матеріалами. Це призвело до зниження інтенсивності атак противника та покращення тактичної ситуації для Сил оборони.

Сили безпілотних систем знищили переправу та кілька танків противника: відео

Оператори Сил безпілотних систем знищили кілька одиниць танків та гаубиць, а крім того -  переправу та склад із ПММ, передає УНН із посиланням на Сили безпілотних систем.

Оператори 412-го полку Nemesis СБС на одній із ключових ділянок фронту уразили кілька одиниць танків та гаубиць, наслідком чого стало зниження інтенсивності атак противника та покращення тактичної ситуації для підрозділів Сил оборони. Також оператори полку знищили переправу та склад із ПММ, що обмежило можливості окупантів оперативно перекидати резерви та забезпечувати їх пальним 

- йдеться у повідомленні.

Сили безпілотних систем у серпні успішно провели 11 deep strike операцій: відеозвіт06.09.25, 20:55 • 4119 переглядiв

Додамо

У Силах безпілотних систем наголосили, що робота бійців сковує маневри противника та знижує його спроможності до наступу. 412-й полк Nemesis вкотре підтвердив статус однієї з найрезультативніших ударних сил на цьому напрямку.

Сили безпілотних систем підтвердили ураження трьох ворожих установок ППО на $80-90 млн17.09.25, 13:43 • 4613 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні