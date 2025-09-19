Сили безпілотних систем знищили переправу та кілька танків противника: відео
Оператори 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем уразили кілька танків та гаубиць, а також знищили переправу та склад із паливно-мастильними матеріалами. Це призвело до зниження інтенсивності атак противника та покращення тактичної ситуації для Сил оборони.
Оператори 412-го полку Nemesis СБС на одній із ключових ділянок фронту уразили кілька одиниць танків та гаубиць, наслідком чого стало зниження інтенсивності атак противника та покращення тактичної ситуації для підрозділів Сил оборони. Також оператори полку знищили переправу та склад із ПММ, що обмежило можливості окупантів оперативно перекидати резерви та забезпечувати їх пальним
Додамо
У Силах безпілотних систем наголосили, що робота бійців сковує маневри противника та знижує його спроможності до наступу. 412-й полк Nemesis вкотре підтвердив статус однієї з найрезультативніших ударних сил на цьому напрямку.
