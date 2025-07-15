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Сибига завтра посетит заседание Люблинского треугольника: что в фокусе внимания

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Завтра в Люблине состоится заседание Люблинского треугольника с участием глав МИД Украины, Литвы и Польши. Стороны обсудят ситуацию с безопасностью, евроатлантическую интеграцию и противодействие российским угрозам.

Сибига завтра посетит заседание Люблинского треугольника: что в фокусе внимания

Завтра в Люблине, Республика Польша, министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в заседании Люблинского треугольника на уровне глав внешнеполитических ведомств Украины, Литовской Республики и Республики Польша, передает УНН со ссылкой на МИД.

По данным МИД, формат Люблинского треугольника был основан в 2020 году и в этом году отмечает пятую годовщину деятельности. Люблинский треугольник — это политическая платформа для координации усилий в вопросах безопасности, экономики и евроатлантической интеграции. 

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Министр обсудит с коллегами ситуацию с безопасностью в Украине и регионе, в частности с учетом общей границы стран Люблинского треугольника с россией и беларусью, наращивание военно-технического потенциала Украины и укрепление оборонного сотрудничества, усиление скоординированного давления США и ЕС на россию, противодействие дезинформации и другим российским гибридным угрозам 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в фокусе внимания будет также продвижение Украины к членству в ЕС и НАТО, развитие инфраструктурных проектов, а также научных, культурных и межличностных контактов между народами Украины, Литвы и Польши ради укрепления доверия и партнерства в регионе.

Мероприятие позволит согласовать ключевые вопросы повестки дня, подготовить общие позиции и определить приоритеты будущей встречи лидеров в формате Люблинского треугольника. По итогам встречи запланировано принятие Совместного заявления министров иностранных дел Люблинского треугольника 

- говорится в сообщении.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Беларусь
Андрей Сибига
НАТО
Европейский Союз
Люблин
Литва
Соединённые Штаты
Украина
Польша
Tesla
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