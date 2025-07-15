Сибіга завтра відвідає засідання Люблінського трикутника: що у фокусі уваги

Завтра у Любліні, Республіка Польща, міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Люблінського трикутника на рівні глав зовнішньополітичних відомств України, Литовської Республіки та Республіки Польща, передає УНН із посиланням на МЗС.

За даними МЗС, формат Люблінського трикутника був заснований у 2020 році та цьогоріч відзначає п’яту річницю діяльності. Люблінський трикутник — це політична платформа для координації зусиль у питаннях безпеки, економіки та євроатлантичної інтеграції.

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Міністр обговорить з колегами безпекову ситуацію в Україні та регіоні, зокрема з урахуванням спільного кордону країн Люблінського трикутника з росією та білоруссю, нарощування військово-технічного потенціалу України та зміцнення оборонної співпраці, посилення скоординованого тиску США та ЄС на Росію, протидію дезінформації та іншим російським гібридним загрозам - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у відомстві, у фокусі уваги буде також просування України до членства в ЄС і НАТО, розвиток інфраструктурних проєктів, а також наукових, культурних та міжлюдських контактів між народами України, Литви та Польщі заради зміцнення довіри та партнерства у регіоні.

Захід дозволить узгодити ключові питання порядку денного, підготувати спільні позиції та визначити пріоритети майбутньої зустрічі лідерів у форматі Люблінського трикутника. За підсумками зустрічі заплановане ухвалення Спільної заяви міністрів закордонних справ Люблінського трикутника - йдеться у повідомленні.

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