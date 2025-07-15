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Сибіга закликав дипломатів ЄС до конкретних кроків для зміцнення повітряного простору над Україною

Київ • УНН

 • 1816 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС повідомив про російські удари та наголосив на необхідності зміцнення повітряного простору України. Він закликав до посилення санкцій проти рф, збільшення інвестицій в оборонну промисловість України та просування її вступу до ЄС.

Сибіга закликав дипломатів ЄС до конкретних кроків для зміцнення повітряного простору над Україною

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приєднався онлайн до головної дипломатки Європейського Союзу Каї Каллас та колег з інших країн ЄС на сьогоднішньому засіданні Ради з питань закордонних справ. Глава українського МЗС повідомив союзників про чергові російські удари по нашій державі та про необхідність зміцнення повітряного простору над Україною, пише УНН.

Деталі

"Я повідомив наших європейських союзників про останні російські удари по Україні та нагальну необхідність зміцнення повітряного простору над Україною. Ми бачимо, що росія відкидає мирні зусилля та натомість посилює терор. москва прагне досягти трьох цілей: виграти час для продовження війни, відкласти санкції та витіснити Сполучені Штати з мирних зусиль. Ми не повинні дозволити москві досягти цих цілей", - написав Сибіга.

Міністр закордонних справ також повідомив, що потрібна визначеність та дії по обидва боки Атлантики. Він додав, що необхідні конкретні кроки для зміцнення України та колективної оборони з партнерами, посилення трансатлантичного тиску на агресора та просування вступу України до ЄС.

"Розширення військової машини росії становить загрозу для всієї трансатлантичної спільноти. В інтересах кожного позбавити росію ресурсів. Ми повинні скоротити доходи росії від нафти. Санкції більше не можна відкладати", - повідомив глава МЗС.

Санкції США варто синхронізувати з 18-им пакетом санкцій ЄС - Сибіга12.07.25, 14:04 • 14889 переглядiв

Сибіга також додав, що Україні потрібен паритет з росією у військовому потенціалі та оборонній промисловості.

"Нам потрібна підвищена самодостатність. А швидкозростаюча оборонна промисловість України може бути ще більше розширена. Я закликав європейських союзників збільшити інвестиції, зокрема у виробництво наших безпілотників. Це взаємовигідна співпраця", - зазначив Сибіга.

Також очільник МЗС додав, що Україна прагне миру. Він висловив сподівання, що Данія під час головування в ЄС матиме волю здійснити потрібні кроки.

"Впевненість наближає мир. І немає нічого, чого ми прагнемо більше, ніж мир. Справедливого, всеохоплюючого та тривалого миру для України. Я впевнений, що головування Данії в ЄС має волю зробити правильні кроки. Настав час вжити заходів для безпечної, мирної та процвітаючої Європи", - підсумував Сибіга.

Доповнення

Міністри закордонних справ країн Південно-Східної Європи підтримали євроатлантичну інтеграцію України, включаючи членство в НАТО. Учасники зустрічі в Дубровнику підтвердили відданість підтримці незалежності та територіальної цілісності України.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Кая Каллас
НАТО
Європейський Союз
Данія
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