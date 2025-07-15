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Сибига призвал дипломатов ЕС к конкретным шагам для укрепления воздушного пространства над Украиной

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета ЕС сообщил о российских ударах и подчеркнул необходимость укрепления воздушного пространства Украины. Он призвал к усилению санкций против рф, увеличению инвестиций в оборонную промышленность Украины и продвижению ее вступления в ЕС.

Сибига призвал дипломатов ЕС к конкретным шагам для укрепления воздушного пространства над Украиной

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присоединился онлайн к главному дипломату Европейского Союза Кае Каллас и коллегам из других стран ЕС на сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам. Глава украинского МИД сообщил союзникам об очередных российских ударах по нашему государству и о необходимости укрепления воздушного пространства над Украиной, пишет УНН.

Детали

"Я сообщил нашим европейским союзникам о последних российских ударах по Украине и насущной необходимости укрепления воздушного пространства над Украиной. Мы видим, что Россия отвергает мирные усилия и вместо этого усиливает террор. Москва стремится достичь трех целей: выиграть время для продолжения войны, отложить санкции и вытеснить Соединенные Штаты из мирных усилий. Мы не должны позволить Москве достичь этих целей", - написал Сибига.

Министр иностранных дел также сообщил, что нужна определенность и действия по обе стороны Атлантики. Он добавил, что необходимы конкретные шаги для укрепления Украины и коллективной обороны с партнерами, усиления трансатлантического давления на агрессора и продвижения вступления Украины в ЕС.

"Расширение военной машины России представляет угрозу для всего трансатлантического сообщества. В интересах каждого лишить Россию ресурсов. Мы должны сократить доходы России от нефти. Санкции больше нельзя откладывать", - сообщил глава МИД.

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Сибига также добавил, что Украине нужен паритет с Россией в военном потенциале и оборонной промышленности.

"Нам нужна повышенная самодостаточность. А быстрорастущая оборонная промышленность Украины может быть еще больше расширена. Я призвал европейских союзников увеличить инвестиции, в частности в производство наших беспилотников. Это взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Сибига.

Также глава МИД добавил, что Украина стремится к миру. Он выразил надежду, что Дания во время председательства в ЕС будет иметь волю осуществить нужные шаги.

"Уверенность приближает мир. И нет ничего, чего мы хотим больше, чем мира. Справедливого, всеобъемлющего и длительного мира для Украины. Я уверен, что председательство Дании в ЕС имеет волю сделать правильные шаги. Пришло время принять меры для безопасной, мирной и процветающей Европы", - подытожил Сибига.

Дополнение

Министры иностранных дел стран Юго-Восточной Европы поддержали евроатлантическую интеграцию Украины, включая членство в НАТО. Участники встречи в Дубровнике подтвердили приверженность поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Андрей Сибига
Кайя Каллас
НАТО
Европейский Союз
Дания
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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