Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. Стороны обсудили совместный пограничный контроль, оборонное сотрудничество, свободу судоходства. Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.

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В развитие их диалога с Денисом Шмыгалем встретился с Марчелом Чолаку. Обсудили совместный пограничный контроль, оборонное сотрудничество, свободу судоходства. Договорились провести двустороннюю межправительственную встречу с перспективой дальнейшего привлечения Молдовы в трехстороннем формате - сообщил Сибига.

Напомним,

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время первого зарубежного визита в Румынию провел встречу с министром иностранных дел страны Луминицой Одобеску. Дипломаты обсудили энергетическую устойчивость и военную помощь Украине.