Сибіга з прем’єром Румунії: обговорили прикордонний контроль, оборонну співпрацю, свободу судноплавства
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Обговорили спільний прикордонний контроль, оборонну співпрацю та свободу судноплавства.
Очільник МЗС Україні Андрій Сибіга провів зустріч з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. Сторони обговорили спільний прикордонний контроль, оборонну співпрацю, свободу судноплавства. Про це Сибіга написав в соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
У розвиток їхнього діалогу з Денисом Шмигалем зустрівся з Марчелом Чолаку. Обговорили спільний прикордонний контроль, оборонну співпрацю, свободу судноплавства. Домовилися провести двосторонню міжурядову зустріч з перспективою подальшого залучення Молдови у тристоронньому форматі
Нагадаємо
Очільник МЗС Україні Андрій Сибіга під час першого закордонного візиту до Румунії провів зустріч з міністеркою закордонних справ країни Лумініцою Одобеску. Дипломати обговорили енергетичну стійкість та військову допомогу Україні.