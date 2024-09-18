Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о деталях освобождения украинского боксера Александра Усика, задержанного в аэропорту Кракова. По его словам, украинская сторона оперативно отреагировала на инцидент по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Детали

«По поручению Президента Украины Владимира Зеленского мы немедленно отреагировали на задержание Александра Усика в Кракове и способствовали его освобождению. Детали мне сообщил наш Генконсул. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми в отношении нашего чемпиона и направим соответствующую ноту польской стороне», - заявил Сибига.

Министр координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии, куда он направляется со своим первым зарубежным визитом. Инцидент с задержанием Усика вызвал возмущение украинской стороны, которая требует разъяснений и соблюдения прав граждан Украины за рубежом.

"Усика відпустили і більше його ніхто не затримує", — Зеленський