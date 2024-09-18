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Сибіга розповів деталі звільнення Олександра Усика в Кракові

Сибіга розповів деталі звільнення Олександра Усика в Кракові

Київ • УНН

 • 52258 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про деталі звільнення Олександра Усика в аеропорту Кракова. За дорученням президента Зеленського українська сторона оперативно відреагувала на інцидент.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про деталі звільнення українського боксера Олександра Усика, затриманого в аеропорту Кракова. За його словами, українська сторона оперативно відреагувала на інцидент за дорученням Президента України Володимира Зеленського, передає УНН

Деталі

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні," — заявив Сибіга.

Міністр координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди він прямує зі своїм першим закордонним візитом. Інцидент із затриманням Усика викликав обурення української сторони, яка вимагає роз'яснень та дотримання прав громадян України за кордоном.

"Усика відпустили і більше його ніхто не затримує", — Зеленський18.09.24, 00:07 • 68148 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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