"Усика відпустили і більше його ніхто не затримує", — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що особисто поговорив телефоном з Олександром Усиком під час його затримання в аеропорту Кракова, передає УНН.

Деталі

Президент доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в Кракові.

"Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує," — додав Зеленський, заспокоївши українців щодо ситуації з Усиком.