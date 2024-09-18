"Усика відпустили і більше його ніхто не затримує", — Зеленський
Київ • УНН
Президент України особисто поговорив з Олександром Усиком під час його затримання в Кракові. Зеленський доручив міністрам розібратися в інциденті та повідомив, що боксера вже відпустили.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що особисто поговорив телефоном з Олександром Усиком під час його затримання в аеропорту Кракова, передає УНН.
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"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона," — заявив Зеленський.
Президент доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в Кракові.
"Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує," — додав Зеленський, заспокоївши українців щодо ситуації з Усиком.
МЗС України відреагувало на затримання Усика в аеропорту Кракова17.09.24, 23:55 • 67879 переглядiв